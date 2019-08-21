Çıplak fotoğrafları ile tehdit edip para istedi

Barutluk Mahallesi’nde oturan H.E. iddaya göre internetten tanışıp arkadaş olduğu deniz...0 isimli kadına gönderdiği çıplak fotoğraflarlarını internette yayınlarım tehdidi üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

İnternetten tanışıp arkadaş olduğu kadının kendisini kandırdığını anlatan H.E. polise verdiği ifadesinde şunları söyledi, ’Sosyal paylaşım sitesi üzerinden "deniz_.....0" kullanıcı isimli şahısla tanışıp görüşmeye başladık. Bir süre sonra benden cinsel içerikli fotoğraflar istemesi üzerine kendisine çıplak fotoğraflarımı gönderdim. Daha sonra benden para isteyerek vermezsem fotoğraflarımı internette yayınlayacağını söyleyerek tehdit etti. Daha sonra kendisini sosyal paylaşım sitesi hesabımdan çıkarıp bana ulaşmasını engelledim.Şikayetçiyim."dedi.

Polis H.E.’nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA