'Çirkin bir mutant' dediler, dev patates rekortmen çıktı!

Yeni Zelanda'da yaşayan Donna ve Collin Craig-Brown çifti, evlerinin bahçesinin rutin bakımını yaparken hayatlarının şokunu yaşadı.

Colin'in kullandığı çapa toprağın hemen altındaki bir cisme takılınca, çift ne olduğunu merak ederek kazmaya başladı.

TADINA BAKTIKTAN SONRA ANLADI

Başta bunun dev bir mantar olabileceğini düşündüğünü söyleyen Colin, daha sonra bir çatalla tuhaf nesneden bir parça koparıp yedi ve bunun bir patates olduğunu anladı.

"İnanamadık, devasa bir şeydi" diyen Donna, tartıda patatesin 7,8 kilogram geldiğini söyledi.

İlk defa 30 ağustosta bahçelerinde buldukları devasa patates, civar çiftlikleri işleten bölge sakinlerinin de ilgisini çekti.

"ÇİRKİN BİR MUTANT"

Donna patatesi "çirkin bir mutant" olarak tanımlarken, adını Doug koyduklarını söyledi.

Bunun şimdiye dek bulunmuş en büyük patates olabileceği düşünülüyor. Çift, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yaptıklarını ve yetkililerden yanıt beklediklerini belirtti.

Şu anki rekor 2011'de bulunan ve yaklaşık 5 kilogram gelen bir patatese ait.

Colin, "Olay benim için hala gizemini koruyor. Doğanın küçük ve güzel sürprizlerinden biri" dedi.