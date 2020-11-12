Nesrin Cevadzade ile Gökhan Alkan başrolünü oynadıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini de sosyal medyadan ilan ettiler. Nesrin Cavadzade önceki akşam da sevgilisi ile ailesini Tarabya’daki Kıyı Balık’ta bir araya getirdi. İki saatlik yemek neşe ve muhabbet içinde geçti. Gökhan Alkan çıkışta muhabirlerin şu sorusuyla karşılaştı: “Nesrin Hanım bir süre önce ‘Çirkin erkek seviyorum. Sevgilim maymundan hallice olsun’ demişti. Ne diyeceksiniz?” Gülmeye başlayan Alkan ne diyeceğini şaşırdı! Nesrin Cavadzade ise bu sorudan kaçtı.

‘Mutlu olsunlar’

Çiçekçilerin “Ablamıza gül alsana” diye arkasından koştuğu Gökhan Alkan araçlarına binerken de şöyle söyledi: “Fazla söze gerek yok. Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Yanımızda büyüklerimiz var. Baş başa olduğumuzda uzun uzun konuşalım.” Nesrin Cavadzade’nin annesi ve eşi ise “Gökhan ile epeydir tanışıyoruz. Anne-baba olarak bu işlere karışmayız. Onlar mutlu olsun bize yeter” dedi. Bu arada çiftin evlilik kararı aldığı, kısa bir süre sonra nikah masasına oturacakları söyleniyor. Cavadzade’nin eski rol arkadaşı Talat Bulut da “Nesrin yakında evlenecek” demişti.