Tadına doyamayacağınız çıtır tavuk bagetleri tarifi, 7'den 70'e herkesin severek yiyeceği nefis bir tarif. Peki, çıtır tavuk bagetleri nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çıtır tavuk bagetleri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

ÇITIR TAVUK BAGETLERİ TARİFİ

Çıtır tavuk bagetleri malzemeler

6 adet tavuk baget

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

Yarım su bardağı mısır unu

Yarım şu bardağı un

1 su bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1, 5 tatlı kaşığı tuz

ÇITIR TAVUK BAGETLERİ YAPILIŞI

Tavuk bagetleri tencereye alıyoruz. Üzerine birebir ölçülerde su ve süt koyup biraz tuz serpip haşlamaya bırakıyoruz. Deri kemikten ayrıldığında tencereden tavuk bagetleri alıyoruz. Bir tabağın içine kırdığınız yumurtaları bir çimdik tuzla ve 3 yemek kaşığı krema ile çırpıyoruz. Başka bir tabağa beyaz un koyuyoruz. Diğer tabağa ise mısır unu, galeta unu ve baharatları koyup güzelce karıştırıyoruz. Haşlanan tavuk bagetleri önce buğday ununa buluyoruz. Ardından çırpılmış yumurtaya buluyoruz. En son galeta unlu karışıma buluyoruz ve tabağa koyuyoruz. Derin bir kızartma tenceresine bolca yağ koyuyoruz. Kızgın yağın içine tavuk bagetlerimizi koyup harlı ateşte nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Kağıt havlu üstünde fazla yağını alıp servis edin.



