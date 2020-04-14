Clooney çifti ikizlerine 112 bin dolara oyun evi yaptırıyor

Hollywood’un 500 milyon dolarlık servetiyle en çok kazanan oyuncularından George Clooney (58) ile avukat eşi Amal Clooney (42), karantina günlerini California Los Angeles’taki malikanelerinde ikiz çocuklarıyla geçiriyor. Salgının ne zaman sonlanacağına dair belirsizlik çifti endişelendirdi. Uzunca bir süre izole yaşayacakları için çift, iki yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander’a oyun evi yaptırmaya karar verdi. İki katlı oyun evi için 112 bin dolarlık masrafı gözden çıkardılar.

Obama'nın mimarından

ABD eski başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’daki Oval Ofisi’ni emanet ettiği mimar Michael S. Smith ile anlaştılar. Gerçek bir villanın küçük kopyası olacak oyun evine ayrı altyapı sistemi yapılacak.

Mutfak ve banyosunda musluğu akacak. Bahçesinde gerçek ebatlarda bir oyuncak zürafa ile çelik halatlı kayma platformu olacak. Çift, malikanelerinde ayrıca havuz kulübü ile müştemilat için olmak üzere 1.1 milyon dolarlık tadilat yaptırıyor.