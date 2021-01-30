Clubhouse: Davetiyeniz yoksa giremezsiniz

Clubhouse adını çokça duymaya başladık. Standart Instagram, Twitter gibi uygulamalardan farklı olarak Clubhouse 'ses tabanlı' bir uygulama. Uygulama açıklamasında da 'ses tabanlı yeni nesil ağ' yazıyor. Çünkü Clubhouse sadece özel davetiyeyle kullanıcı kabul ediyor ve özel odalarda sesli iletişim kurulmasına imkan tanıyor. Ancak uygulama şu anda Andorid işletim sistemine uygun değil, sadece Apple kullanıcıları indirebiliyor.

Sözlük ya da Reddit mantığında çalışan Clubhouse, genellikle bir konu başlığı üzerine kurulan odalarda gelişen muhabbetlerle yürüyor. Söz almak için el kaldırmanız bile gerekebiliyor ve yetkin kişilerin söz aldığı sohbetler ediliyor.

Hatta Webtekno editörlerinden Şahin Kılınç, uygulamada girdiği 'sosyal medya ve kullanıcı alışkanlıkları' konulu bir odada Barış Özcan, Reynmen, Berkcan Güven, Mennan Şahin, Arda Kutsal, Enes Batur ve Dr. Umut Yıldzı gibi isimlerin olduğunu ve konuyu tartıştıklarını yazdı. Katılımcı sayısı ise 350'yi görmüş.