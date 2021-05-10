Aes temelli sosyal ağ Clubhouse, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik için adım attıklarını duyurdu. Geçen hafta Android sürümü için beta testleri yapan şirket, bugün uygulamanın Google Play Store'da listelenmeye başlandığını duyurdu.

Clubhouse Android sürümü, şimdilik yalnızca ABD'deki kullanıcıların kullanımına sunuldu. Uygulamanın birkaç hafta içerisinde ilk önce İngilizce konuşulan ülkelerde ardından da tüm dünyada erişilebilir olması hedefleniyor.

​Clubhouse'un kullanıma sunulan sürümünde şu anda bir konuyu takip etme, uygulama içi çeviriler, kulüp oluşturma, Twitter ve Instagram profillerini bağlama gibi bazı özellikler henüz bulunmuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki birkaç hafta için planımız, topluluktan geri bildirim toplamak, gördüğümüz sorunları düzeltmek ve daha geniş bir şekilde sunmadan önce birkaç son özellik eklemeye çalışmak" denildi.

Google Play Store Türkiye'de ise uygulamanın ön kayıt aşamasında olduğu görülüyor.