Türkiye CNN TÜRK canlı yayını sırasında deprem oldu

CNN TÜRK canlı yayını sırasında deprem oldu

Türkiye

CNN TÜRK canlı yayını sırasında deprem oldu

İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'ün Van'daki son durumu bildirdiği canlı yayın sırasında deprem meydana geldi.

23 Şubat 2020, Pazar 20:38 Son Güncelleme:
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CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, Van'ın Özpınar köyünde sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşanan son durumu anlatırken depreme yakalandı. Deprem anı kameraman Halil Kahraman'ın kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'da da hissedildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi. Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

CNN TÜRK ekibinin depreme yakalandığı o anlar:

9 vatandaşımız hayatını kaybetmişti

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da şiddetli şekilde etkili olmuştu. Van depremi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Öte yandan, sabah saat 08.52'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede art arda 18 deprem daha meydana geldi. 12.48'de meydana gelen deprem 4,3 olarak kaydedildi. 

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