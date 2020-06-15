Bingöl Karlıova'da, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki artçı sarsıntılar devam ediyor. Gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk ekibi de artçı depremlerden birine canlı yayında yakalandı.

Bingöl'de bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.









Muhabir Fulya Öztürk depreme canlı yayında yakalandı

Bingöl, dün geceden bu tarafa beşik gibi sallanırken bölgedeki gelişmeleri ekran başındakilere aktarmak için bölgeye giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, depreme canlı yayında yakalandı.

CNN Türk ekranlarında haberden habere koşan ve geçtiğimiz günlerde terfi alan Fulya Öztürk, büyük paniğe neden olan depremi canlı yayında yaşayarak izleyicilere aktarıp yine adından söz ettirmeyi başardı.







