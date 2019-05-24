CNN TÜRK ve Kanal D’den açıklama

Açıklamada CNN TÜRK’e teknik hizmet veren şirketin konu ile ilgili İlettiği yazılı belge de yer aldı. Özkan Prodüksiyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, ’’Medya Grubunuz bünyesinde ver alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, Medya Grubunuza ait CNN TÜRK Televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı "Tarafsız Bölge" isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir "yayın nedeniyle personel çıkartıldığı" gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz’’ denildi.





KANAL D’DEN AÇIKLAMA

Atak Güvenlik, Demirören Medya Grubu ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bazı yayın kuruluşlarında çıkan haberler konusundan açıklama yaptı. Açıklamada, "Asılsız haberleri yapan ve yayanlarla ilgili ise hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Son günlerde bazı yayın kuruluşlarında çıkan gerçek dışı haberlerle ilgili hem markamızın değeri hem de çalıştığımız saygıdeğer kuruluşların mağdur edilmemesi açısından bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Demirören Medya Grubu’na bir yılı aşkın süredir verdiğimiz güvenlik hizmeti, tüm sektörlerde olabileceği gibi tamamen ticari gerekçelerle sona erdirilmiştir.

Ancak bu anlaşmanın sona ermesinin hemen ardından Kanal D’de yönetici olarak çalışan Sayın Buket Aydın’ın şirketimize bağlı olarak çalışan güvenlik görevlilerince binaya sokulmadığı iddia edilmiştir. Bu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu konuda ne Demirören Medya Grubu’nun güvenlikle ilgili birimlerinin, ne de şirketimiz amirlerinin bir talimatı ya da tasarrufu olmamıştır.

Tekraren; Türkiye’nin önemli kuruluşlarından Demirören Medya Grubu’nda çalışan personelimizin iş akitlerinin sonlandırılması, sadece bu grupla süren sözleşmemizin ticari nedenlerle sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Asılsız haberleri yapan ve yayanlarla ilgili ise hukuki süreç başlatılacaktır.’’