Beden Sağlığı Cnnturk.com’da yeni sağlık programı: Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi ele alınıyor

Cnnturk.com’da yeni sağlık programı: Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi ele alınıyor

Beden Sağlığı

Cnnturk.com’da yeni sağlık programı: Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi ele alınıyor

Cnnturk.com ekranlarına yepyeni bir sağlık programı geliyor. Her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışıyor.

10 Nisan 2021, Cumartesi 09:49 Son Güncelleme:
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Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ilk bölümünde, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. ERDEM GÖKER ve Tıbbi Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. ŞUAYİB YALÇIN kanser hastalarının tedavisinde beslenme değerlendirmesinin önemini, klinik beslenmenin tedavi başarısı ve hayat kalitesi üzerindeki etkisini anlatıyor.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında!



Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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