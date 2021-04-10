Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak ilk bölümünde, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. ERDEM GÖKER ve Tıbbi Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. ŞUAYİB YALÇIN kanser hastalarının tedavisinde beslenme değerlendirmesinin önemini, klinik beslenmenin tedavi başarısı ve hayat kalitesi üzerindeki etkisini anlatıyor.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında!





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