Çocuğum anaokuluna başlıyor

Çoğu veli, anaokulu tercihini aylar öncesinden yaparken, çocuğunu henüz hangi anaokuluna göndereceğine karar veremeyen veliler de var. Maltepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rengin Zembat, annebabaları çocuklarını anaokuluna vermeden önce kurumun özelliklerine ve kendi beklentilerini karşılayıp karşılamadığına bakmaları konusunda uyardı. Okulun sadece çok güzel materyallerle donatılmış olmasının yeterli olmadığına değinen Prof. Dr. Zembat, “Aileler çocuklarını tanımalı ve çocuğa uygun kurum seçmeli. Çocuk okula başlamadan çok önce okullar araştırmalı ve gezilmeli” dedi.

OKUL ÖNCESİNDE ANNE-BABALARIN YAPTIĞI HATALAR

✘Albenisi olan okulları tercih etmeleri

✘Kaç tane farklı branş etkinliği var onu sorgulamaları (Bale, resim, spor, müzik gibi) Bu etkinliklerin hepsi okul öncesi öğretmeni tarafından yapılmalı. Çocuğu tanıyan, yeteneklerini gözlemleyen kişi öğretmen; bu nedenle çocuğa en uygun etkinliği öğretmen yapacak.

✘Aile katılımı çalışmalarını zaman alan bir çalışma olduğunu düşünmeleri. Anaokulundaki eğitim ile hiçbir zaman çocuktaki kazanımlarını ailenin desteği olmadan gerçekleştirilemez.

● Çocuk, kendini tanıyacak (yapabildikleri ve yapamadıkları, sevdikleri ve yapmaktan hoşlanmadıkları gibi)

● Evde bulamadığı oyun fırsatlarını bulacak.

● Her gün açık havada oyun oynayabilecek.

● Sosyal ve duygusal açıdan güçlenecek.

● Bağımsız hareket etmeyi başaracak ve ilkokula başlamada zorluk yaşamayacak.

● Yaşıtlarıyla birlikte yeteneklerini ortaya çıkarabilecek.

● Motor becerileri artacak.

● Akademik ve dil gelişimleri desteklenecek.

● Çocuk ile öğretmeni arasında kurulan kuvvetli bağ aileleri tedirgin ediyor. Bu çocuğun öğretmenini annesinin yerine koyması değil, hayatına öğretmenini katması demek.

KREŞTE SINIFTA KALDIK

Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, 0-2 yaş aralığında kreş ve benzeri kurumlara kayıt oranında en alt sırada yer aldı. Kreşlere kayıt oranı Türkiye’de yüzde 0,9. TÜİK’in 2018 sonu verilerine göre, Türkiye’de kreş çağında 9 milyon 361 bin çocuk var. Bunun sadece 2 bin 762’si Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle ücretsiz olarak kreş ya da gündüz bakım evine gidebiliyor. Özel kreşlere ise asgari ücretle çalışan kadınlar çocuklarını gönderemiyor. Kreş ödemeleri, aile bütçesini zorladığı için çoğu anne-baba çocuğunu kreşe yollamıyor.

SAYI AZ İSTENEN KALİTE YOK

Okul öncesi 0-6 yaş dönemde çocuğa eğitim fırsatları yaratılması ve deneyimlerini artırması için olanakların oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Zembat, “Ülkemizde 0-3 yaşta çocuğun eğitimini çoğunlukla aileler üstleniyor. Genellikle anne bakmakta ya da anne çalışıyor ise aile büyükleri ve bakıcılar çocuğun ilk 3 yaşında önemli bir görev üstleniyor. Türkiye’de 0-3 yaş çocukların eğitimleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kreş ve yuvalarda, veriliyor. Ancak kreş ve yuvaların sayısı çok az ve hepsi istenen kalite koşullarına sahip değil” dedi.

EĞİTİM İÇİN OKULU BEKLEMEYİN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Batdal Karaduman, anne-babaların çocuklarına eğitim vermek için, çocuklarının anasınıfına gitmesini beklememesi gerektiğine dikkat çekti. Karaduman, anasınıfına başlayana kadar bir çocuğun nezaket toplumsal kuralları, yemek yemeği, tuvalet ve uyku eğitimini evde alması gerektiğini söyledi.

Akademik eğitim evde verilmemeli

Okula başlamadan önce ailelerin evde akademik eğitim vermemesi gerektiğinin altını çizen Karaduman, bunun nedenini şöyle açıkladı: “Okul yaşından önce çocukların parmak kasları tam gelişmiş olmuyor. Aynı zamanda birçok harfin yazılışı bile değiştiği için zaten okul öncesi kurumlarda bile çocuklara okuma yazma öğretilmiyor. Sadece etkinliklerle gelişimleri destekleniyor. Aileler evde eğitim olarak çocuğun yaş düzeyine uygun sorumluluklar, görevler verebilir.”

Güven ortamı oluşturulmalı

Aileler önceden okul hakkında çocuğa bilgi vermeli. Okulda yeni arkadaşları olacağı, öğretmenlerinin onlara yeni şeyler öğreteceği ve güzel şeyler göreceği anlatılmalı.

〉〉Çocukların en büyük kaygısı bu süreçte aileden ayrılmak olacağı için ailenin çocuğa güven vermesi son derece önemli. Onu asla okulda bırakmayacakları, okul saati bittiğinde alıp eve gideceklerini ve bunun normal bir süreç olduğu çocuğa anlatılmalı.

〉〉Aileler çocuklarını cesaretlendirmeli, onlara güven duyduğunu dile getirmeli.

〉〉Oryantasyon döneminde aileler birkaç saat okulda zaman geçirebilir.

〉〉Evde okulla ilgili çocukla sohbet edilmeli. Örneğin, ‘Bugün okulda seni güldüren şeyler oldu mu? Okulda seni eğlendiren etkinlikler neler, çok merak ediyorum’ gibi sohbet konuları ile çocuğun okula karşı sempati duyması sağlanmalı.