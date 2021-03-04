Çocuğunuzla iletişim için içinizdeki çocuğa dokunun!

Oltayla Ay’ı tuttuğunuzu hayal edebilir, ağaçlarla, böceklerle konuşabilirdiniz! İşte o çocuk yaratıcı, hayal gücü geniş ve her şeyi yapabilir! Çocukluğunuza dönüp düşünün, “İn oradan, düşeceksin!” dediklerinde mi dinlediniz, kendiniz düşmeyi deneyimlediğinizde mi dikkat etmeyi öğrendiniz? Çocuklar çoğunlukla kendi deneyimlerinden ve başka çocukların yaşadıklarından daha kolay öğrenirler. Deneyimlenerek öğrendikleri bilgileri hayatlarına entegre etmek için motivasyonları da yüksek olur. Çocukların bilişsel becerileri zamanla gelişir.

Ebeveynin sadece koruma içgüdüsüyle de olsa söylediği bir uyarı, bir cümle çocuğun beyninde hemen işlenmez. Onu daha bütünlüklü olarak anlamaya ihtiyaç duyar. “Arkadaşına kötü davranma!” çok açık bir cümle olarak gözükse de çocuk nedenini, süreci ve sonuçlarını anlamak için daha fazlasına ihtiyaç duyar. Arkadaşına kötü davrandığında, incitici bir söz söylediğinde karşısındakinin nasıl etkileneceğini anlaması önemlidir.

Empati becerisini geliştirebilmesi için birlikte bir evcilik oyunu kurarak bu etkilerin farkında olmasına yardımcı olabilirsiniz. İçinizdeki çocuğa dokunursanız kendi çocuğunuzu da tutmanız kolaylaşacaktır. Onun yetişkin öğretilerine ihtiyacı tabi ki var ama bunları kendi dilinde duymaya ihtiyacı var. Örneğin zorbalığı anlatacaksınız; zorbalık budur ve kötüdür demek yerine belki de zorbalık yapan ve zorbalığa uğrayan bir çocuğun hikâyesini ona anlatmayı deneyebilirsiniz? O hikâyeyi siz de yazabilirsiniz ve kendi içinizdeki çocuktan destek alabilirsiniz, o hayal gücüne sahipsiniz, çocuk sesine sahipsiniz ve onu kullanabilirsiniz.





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