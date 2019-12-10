Asiye’nin evlatlarıyla yaşadığı sınav onu büyük bir sona doğru götürecek.

Efe, gerçek anne babasının kim olduğunu öğrenmiştir. Bunun travmasıyla sessizliğe bürünürken, Akça, Hasan ve Ali Kemal çocuğun ne duyduğundan habersizdir. Efe’nin bu tepkisinin yaptıkları kavgadan ötürü olduğunu düşünürler. Ali Kemal, Efe’yi alıp köşke dönerken Hasan oğlunun velayetini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır. Efe’yi Karasu ailesinden alabilecek tek kişi Akça’dır. Hasan ve Akça oğulları için birbirlerini affedip birlik olurken köşkte de işler karışmaya başlar…

Emine’nin verdiği ifadeyle Murat serbest kalmıştır. Asiye, oğluna kavuşacağını düşünürken son anda Murat’ın başına gelenler her şeyi alt üst eder. Necip, Hasan’ın yaptığı tehditle daha da öfkelenip Murat’ı tam çıkacağı anda bıçaklamıştır. Murat, ölüm kalım savaşı verirken Ali Kemal’e başına gelenlerin sorumlusunun Hasan olduğunu söyler. Ali Kemal öfkeden deliye dönerken Asiye, Hasan’ın suçsuz olduğu konusunda ısrarcıdır.

Asiye’nin Murat bu haldeyken Hasan’ın tarafında olması Ali Kemal’i öfkelendirir. Anne ve oğulun arası Hasan yüzünden gittikçe açılırken Murat’ın felç kaldığını öğrenirler. Bu haberle dağılan Ali Kemal, Hasan’ı suçlar, o adam hayatlarına girdiği andan beri herkese zarar vermiştir. Kardeşini, Efe’yi… her şeyini kaybetmekle karşı karşıya kalan Ali Kemal’in gözü kararır… İlk defa kontrolünü kaybeder ve büyük bir hata yapar. Hasan’a zarar vermek için tamirhaneyi ateşe verir. Bu sırada içeride Akça, Efe ve Hasan’ın olduğundan habersizdir...

Bu yangın Asiye’yi Hasan’a daha da yaklaştırırken, Ali Kemal ve Murat annelerinin şirket hisselerini Hasan’a devretmemesi için bir karar vermek zorunda kalır.

Asiye’nin evlatlarıyla yaşadığı sınav onu büyük bir sona doğru götürürken, Akça ve Efe arasında da büyük bir yüzleşme yaşanacaktır.

Çocuk 13. bölüm fragmanı





Çocuk 13. bölümde hırsından gözleri kararan Ali Kemal ilk defa bir hata yapacak. Tamirhaneyi ateşe veren Ali Kemal, içinde Efe, Akça ve Hasan'ın olduğundan habersiz yoluna devam eder.

Çocuk 14. bölüm fragmanı yayınlandı

Çocuk 14. bölüm fragmanını haberimizin sonunda bulabilirsiniz.

Çocuk 12. bölümde neler yaşanmıştı?

Hasan’ın Murat’ı hapse attırması Asiye ve Ali Kemal’i alt üst etmiştir. Asiye’nin oğlunu içeriden çıkartması için Emine’nin ifadesine ihtiyacı vardır. Emine yapılan bütün teklifleri ret eder. İfadesini verip vermemesi Hasan’ın elindedir. Asiye hepten kahrolurken, Ali Kemal Murat’ı kurtarmak için Hasan’la yüz yüze gelir.

Ali Kemal köşke eli boş dönerken, Akça da Hasan’ın bu yaptığına anlam verememiştir. Ama Hasan’ın Murat’ı hapse göndermesinin altında bambaşka bir neden yatmaktadır. Ali Kemal Murat’ı kurtarmak için çabalarken bir taraftan Efe’yi kaybetmek üzere olduğunu öğrenir. Ön dava duruşmasında Efe’nin gerçek anne ve babasıyla vakit geçirmesi kararı alınmıştır. Ali Kemal, her taraftan sıkışmıştır. Bir yandan kardeşini bir yandan Efe’yi kaybetmek üzereyken Akça ve Hasan da aralarındaki kırgınlığı bastırıp oğullarının ziyareti için heyecanla hazırlık yapmaktadır. İkilinin heyecanı Asiye’nin getirdiği haberle bozulur, Murat hapiste birileri tarafından ölesiye dövülmüştür. Bunu duyan Hasan’ın Murat’ı koruma çabası ve Emine’ye ifadesini vermesini söylemesi Asiye’yi oğluna bir adım daha yaklaştırırken, Ali Kemal bu iyiliğin altında başka bir sebep olduğunu düşünmektedir. Murat’ın kurtulması için Hasan bu sefer neyi feda etmelerini istemiştir? Asiye, Hasan’ın hiçbir şey istemediğini söyleyerek Ali Kemal’in Efe için alınan karara uymasını ister.

Efe, Akça ve Hasan’la vakit geçirirken Ali Kemal Asiye’nin şirketteki hisselerini Hasan’a devretmek üzere olduğunu öğrenir. Asiye Hasan’ın bundan haberi olmadığını söylese de Ali Kemal’i inandıramaz. Ali Kemal ve Hasan arasında büyük bir kavga yaşanırken Efe de bunca zaman kendinden saklanan gerçeği öğrenecektir.

Çocuk 14. bölüm fragmanı yayınlandı





Çocuk 14. bölüm fragmanında Asiye Hanım'ın uçurumun kenarında Hasan'la konuşması görülüyor. İntihar etmeyi düşünen Asiye'yi Hasan ikna edebilecek mi? Asiye'yi vazgeçirmeye çalışan Hasan "Benim sana ihtiyacım var" diyerek Asiye'nin fikrini değiştirmeye çalışıyor.

Çocuk 14. bölümü ile Salı günü Star TV ekranlarında olacak