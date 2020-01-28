Çocuk dizisi 18. bölüm ile final yapıyor

Çocuk 18. final bölüm

Efe’nin velayetinin Akça’ya geçmesi hem Hasan’ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Hasan meselenin çocuğu almaktan ibaret olmadığını böylece anlar ve bu ona çok ağır gelir. Neyse ki Ali Kemal bu zorlu süreçte Hasan’a destek olmaya niyetlidir. Kardeşlerin arasındaki buzlar hızla erirken Akça’ya göre sorun Ali Kemal’in hâlâ çevrelerinde fazla dolanmasıdır.

Hasan’ın baba yadigarı diye sevip saydığı Tevfik, Rıza’nın memlekete döndüğünü öğrenince hala akıbetinden emin olmadığı Ali hakkında onunla konuşmak ister ve bilmeden taşları yerinden oynatır. Bu hamle domino etkisi yaratarak Hasan ve Rıza’yı büyük hesaplaşmaya kadar taşır.

Finale yaklaşırken, Hasan kendini hayatının dönüm noktasında bulur. Yıllar önce yaptığı gibi öfkesine teslim olup ömrünün en güzel yıllarını hapiste mi geçirecek, yoksa geçmişten dersler çıkarıp onu evde bekleyen oğluna ve sevdiği kadına mı dönecek?





Çocuk dizisinin final yapmasına dizi takipçilerinden tepkiler geliyor. Sosyal medyada güzel diziler neden çabuk final yapıyor? şeklinde yorumlar yapan izleyiciler tepkili.