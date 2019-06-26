Çocuk isteyen fast food yemeyi bıraksın!

Amerika’da yapılan bir araştırma pizza, hamburger, cips gibi işlenmiş ürünlerle beslenenlerin sperm sayısının düştüğünü ortaya çıkardı.

3 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre; daha az işlenmiş et yiyen, daha az şekerli içecek tüketenlerin sperm sayısı, fast food ile beslenenlerden yüksek.

Sperm sayısının düşmesi üreme sağlığı açısından riskli bir durum oluşturuyor ve erkeklerin çocuk sahibi olma şansını düşürüyor...