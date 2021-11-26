Çocuk oyunu: Uç uç uçağım

El işi veya sanat etkinlikleri okul öncesi eğitimde önemli bir yer tutar ve bu tarz etkinlikler çocukların kendini ifade etme, seçim yapma, karar verme yeteneklerini geliştirir.

Malzemeler: Renkli kartonlar, yapıştırıcı, makas ve pet şişe

NASIL OYNANIR?

Uçak tasarlamaya ne dersiniz? O zaman hadi masa başına! Öncelikle çocuğunuzla birlikte bir pet şişeyi karton ile sarınız. Diğer kartonlara uçağın kanatlarını, pervanesini, motorunu, kapısını ve camlarını çizip kesiniz. Dilediğiniz renklerde kartonları seçebilir, üzerlerine çizimler yapabilir veya süsleyebilirsiniz. Bu farklı parçaları çocuğunuzdan uçağa doğru yerlerine yerleştirmesini isteyiniz. Örneğin, pervaneyi kapak kısmına yapıştırmak gibi… Yerleştirip yapıştırdıktan sonra uçağınız hazır! İlerleyen zamanlarda daha büyük pet şişeler kullanarak daha büyük uçaklar yapabilirsiniz.