Çocuk oyunu: Uçan balon

Boyama, çizme, kesme gibi beceriler çocuğunuzun iki elini de kullanmasını gerektiren becerilerdir. Bu beceriyi zamanında bu oyunlar ile geliştirmek, çocuğun büyüme sürecinde başka diğer işlere de çabuk şekilde adapte olmasına yardımcı olur.

Malzemeler: Renkli kartonlar, makas, tuvalet kâğıdı rulosu, yapıştırıcı ve ip

NASIL OYNANIR?

Hiç uçan balona binme şansınız olmuş muydu? Peki şimdi kendi uçan balonunuzu yapmak ister misiniz? Hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte uçan balonun balon kısmını oluşturmak için renkli kartonların üzerine balon çizip kesiniz. Bu kestiğiniz parçaları ortadan ikiye katlayarak katlandıkları yerden birbirlerine yapıştırınız. Fakat yapıştırırken hepsinin kesiştiği bölgede bir ip geçebilecek kadar boşluk bırakmayı unutmayınız. Sonrasında tuvalet kâğıdı rulosunu ikiye bölünüz ve iki kenarına uzun bir ip parçası yapıştırınız. Bu ipleri birleştirerek tek ip haline getiriniz ve balonun boşluk bıraktığınız kısmından geçiriniz. İşte uçan balonunuz hazır! Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz balonu ve isterseniz odanıza da asabilirsiniz.