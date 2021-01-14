Çocuk sahibi olamayan çiftler geçmişi sorgulamalı

Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, erkek infertilitesinin yani kısırlığının tüp bebek yöntemiyle tedavi edilebileceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Köroğlu, gebe kalamayan çiftlerin yüzde 40 ila 45’inde erkeğe bağlı nedenler görüldüğüne dikkati çekerek “Erkek değerlendirilirken ilk yapılması gereken detaylı öykünün alınmasıdır. Öyküde özellikle çocuklukta ya da sonraki yaşlarda geçirilen kabakulak veya ateşli hastalıklar, inmemiş testis öyküsü değerlendirilmelidir. Diyabet, akciğer hastalığı gibi sistemik hastalıklar, testis travması, cerrahi öyküsü, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü, mesleki kaynaklı maruziyet sorgulanmalıdır. Ayrıca aşırı kilo problemi, hormon bozukluğuna bağlı aşırı tüylenme ve akne problemi, erkeklerde sertleşme ve boşalma ile ilgili sorunlar, testislerde ağrı ya da şişlik gibi durumlar söz konusuysa gecikmeden bir doktora başvurulup tedaviye başlanılmalı” dedi.

Tüp bebek işlemine ek olarak PGT uygulanabilir

Erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde sperm analizinin en değerli test olduğuna değinen Doç. Dr. Köroğlu, şöyle devam etti: Genellikle 3 ila 5 günlük cinsel perhiz sonrası mastürbasyonla alınan sperm örneği sayı, hareketlilik, şekil açısından değerlendirilir. Sperm değerlendirmesinin 6 ila 8 hafta aralarla 2 kez yapılması önerilir. Tek bir sperm örneği ile karar vermemek gerekir çünkü aynı erkekte farklı sonuçlar alınabilir. Sperm analizinde anormallik saptanan erkeklerin ürolog tarafından detaylı muayenesinin yapılması gerekir. Sperm analizinde azospermi saptanması yani hiç sperm olmaması ya da sperm sayısının 5 milyon/ml altındaki erkeklerde kromozom analizi yapılmalıdır. En sık görülen kromozomal sorun klinefelter sendromudur. Bu olgularda tüp bebek işlemine ek olarak preimplantasyon genetik tanı (PGT) uygulanması gereği doğmaktadır. Tüp bebek tedavisine başlarken, çiftler için en uygun olan tedavi şekli belirlenir. Böylelikle, tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu başarı şansı yani gebelik elde etme oranları artmaktadır.





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