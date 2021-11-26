ABD'de 18 Kasım'da sona eren haftada çocuklar arasında en az 141 binden fazla yeni vaka görüşmüştü. Geçen haftaki tüm yeni koronavirüs vakalarının dörtte birinden fazlaya denk gelen bu sayı, uzmanları korkuttu.

ABD'li CNN'in haberine göre, ABD nüfusunun yüzde 22'sini oluşturan çocuklar, virüsün ilk kez bir sorun haline geldiği 2020'nin başlarında teyit edilen vakaların yüzde 3'ünden daha azını çocuklar oluşturuyordu. Salgının başlangıcından bu yana 6,8 milyondan fazla çocuğun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Her yaş grubu için vakalar son haftalarda artış eğiliminde. Yaz dalgalanmasının ardından hızla düşen vaka sayıları tekrar tırmanmaya başladı ve en son Ağustos ayında eski seviyelere geri döndü.

FAUCI: AŞI OLUNMADIKÇA VAKALAR DÜŞMEZ

Pazar günü CNN'e konuşan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci'ye göre bu beklenmedik bir şey değil.

Fauci, sunucu Dana Bash'e "Etrafta dolaşan çok fazla virüs var" dedi ve şöyle devam etti: "Milyonlarca insan hala aşılanmadığı için virüs yalnızca aşılanmamış insanları savunmasız hale getirmekle kalmayıp, aynı aşılanmış insanlara da yayılmaya devam ediyor çünkü hiçbir aşı yüzde 100 etkili değil."

AAP'nin haberine göre, Covid-19'lu çocuk sayısı hala 'son derece yüksek' olarak kabul ediliyor. Bu, çocuk vakaların sayısının 100 binden fazla olduğu 15'inci haftayı işaret ediyor.

Çocukların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığı yetişkinlere kıyasla hala daha düşük, ancak hastaneye yatışların yaşa göre bildirildiği eyaletlerde, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görmesi gerekenlerin yüzde 1,7 ila yüzde 4,0'ünü çocuklar oluşturuyor.

Aşı uzmanları Dr. Paul Offit ve Dr. Jeffrey Gerber, geçen hafta Science dergisinde yayınlanan bir başyazıda, aşı olmadan hemen hemen tüm küçük çocukların enfekte olacağını savunarak, ebeveynleri çocuklarına aşı yaptırmaya çağırdı.