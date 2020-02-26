Çocuklar Bach ile tanışıyor

Akademisyen ve keman sanatçısı Dr. Erman Türkili ve Yapı Kredi bomontiada işbirliğindeki “Çocuklar ile Müzik” etkinlik serisine, Alman barok müzik bestecisi “Johann Sebastian Bach” ile devam ediyor. Çocuklar Bach’ın hayatını ve eserlerini öğrenirken, bir orkestrada yer alan tüm enstrümanları da dijital bir sunumla hem görme, hem de duyma fırsatı bulacak.

“Çocuklar ile Müzik” serisi hakkında

Yapı Kredi bomontiada, çocukların çok sesli müziği sevmeleri, enstrümanları ve bestecileri yakından tanımaları için akademisyen ve keman sanatçısı Dr. Erman Türkili tarafından tasarlanan öğretici ve interaktif etkinlik serisi “Çocuklar ile Müzik” atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Ağırlıklı olarak 7-11 yaş arası çocuklara hitap eden etkinliklerde her ay yeni bir besteci ve eserleri konu edilirken, misafir sanatçıların da katılımıyla piyano, keman, gitar, arp, flüt ve viyolonsel gibi çok sesli müziğin temel çalgıları tanıtılıyor.

Atölye çalışmasının biletleri www.biletinal.com üzerinden satın alınabilir.

Tarih: 29 Şubat 2020, Cumartesi

Saat: 16:00 – 17.00