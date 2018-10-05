Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde Tuna yeni bir reklam kampanyası için heyecanlı fakat daha ilk günden başına olmayacak işler geliyor. Reklam için kullanılacak olan 3 karatlık pırlanta kayboluyor. Tuna pırlantayı kaybedince kendinden geçiyor. Havuç'un ise işleri hiç de iyi gitmiyor uygulama kapanıyor, o da yine batıyor. Asıl bomba ise günlerdir Haluk ve Meltem'i takip eden kişinin bulunmasıyla yaşanıyor. Haluk, kendilerini takip eden adamın boğazına çöküyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taş Fırın Haluk, kız isteme töreninde fotoğrafı kimin paylaştığını en sonunda bulur. Karadenizli aile ile özür dilemesi için suçluyu buluşturur. Ancak ortalık daha da karışacaktır. Öte yandan Meltem uzun ve mutlu yaşamanın sırları üzerine bir kitap okumaya başlar. Meltem yaşam biçimlerini değiştirmek için önemli kararlar alır. Meltem’in bu kararlarından sonra hem Haluk’un hem de Karadenizli ailenin hayatı alt üst olur.

Öte yandan Meltem, Sultan Hanım'ın sürekli kendisini taklit etmesinden çok rahatsızdır. Bu durumu normal karşılayan Haluk, Rıza Bey de kendisini taklit etmeye başlayınca küplere biner. Tüm bunlar yaşanırken şüpheli bir adam, Haluk ve Meltem’i gizlice takip etmeye başlar. Haluk ve Meltem’in yakın çevresini de takibe alan bu adamın kim olduğu büyük merak konusudur. Şüpheli adam gizli gizli Haluk ve Meltem’in evine, Haluk’un iş yerine gider. Çetinoğlu ailesinin etrafındaki bu tehlike nedir, şüpheli adam kimdir?