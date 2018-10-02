Çocuklar Duymasın dizisinde büyük tehlike!

Çocuklar Duymasın dizisinin 51. yeni bölümünde şüpheli bir adam, Haluk ve Meltem'i gizlice takip etmeye başlayacak.

İkilinin yakın çevresi de bu durumdan korkmaya başlayacak ve takibe alan bu adamın kimliği büyük merak uyandıracak.

Şüpheli adam, gizli gizli Haluk ve Meltem'in evine, Haluk'un iş yerine gider.

Haluk ve Meltem'in etrafındaki bu tehlike nedir, şüpheli adam sizce kim olabilir?

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