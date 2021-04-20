Magazin Çocuklar Duymasın'ın Teo'su Ömer Güney Amerikan filminde

Çocuklar Duymasın'ın Teo'su Ömer Güney Amerikan filminde

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Çocuklar Duymasın'ın Teo'su Ömer Güney Amerikan filminde

“Çocuklar Duymasın” dizisindeki Teo rolüyle tanınan Ömer Güney, ABD’deki oyunculuk eğitiminin ardından ilk başrolünü kaptı. Genç oyuncu, dijital platformda yayınlanacak Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmde rol alacak.

20 Nisan 2021, Salı 08:11 Son Güncelleme:
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Ekran fenomeni “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı ‘Teo’ karakteriyle adını duyuran Ömer Güney, bir süre önce oyunculuk eğitimi almak için ABD’ye gitmişti. Hollywood’da çok sayıda yapımcıyla tanışan genç yetenek, kurduğu ilişkilerin meyvelerini toplamaya başladı.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Ömer Güney, Türk-Amerikan ortak yapımı bir film için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek. Filmin başrollerinden birini canlandıracak olan Güney, projenin detaylarını şimdilik gizli tutuyor. Çekimlerine yakında başlanacak film, dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşacak.

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