Türkiye Çocuklar günler sonra tekrar sokakta

Çocuklar günler sonra tekrar sokakta

Türkiye

Çocuklar günler sonra tekrar sokakta

Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir evde kalan 0-14 yaş grubu bugün saat 11:00'da dışarıya çıktı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 12:36 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. Çocuklar adeta sokaklara akın etti. Kağıthane'de de bir parkta oyun oynayan çocuklar havadan görüntülendi. 

DHA

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