Çocuklar için bilim atölyeleri başlıyor

Keşif Dünyası’nın Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Kampüsü’nde yer alan merkezinde, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin öğretmenleri eşliğinde çocuklar için bilim atölyeleri etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Çocukları bilim dünyasında yolculuğa çıkaran atölye çalışmaları, 8-10 yaş arası çocukların ücretsiz katılımı için tüm okulların başvurularına açık. Okullar kesifdunyasi@dek.k12.tr adresinden randevu alabilecek. Her hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilen Keşif Dünyası bilim atölyesine eğer veli iseniz öğretmeninize bilgi verip, okulunuzun da Keşif Dünyası’ndan yararlanmasına öncülük ederek gezici atölye çalışmalarından faydalanabilirsiniz.

Çocuklar, Keşif Dünyası’ndaki bilim atölyelerinde yapıştırma, yıkama, temizleme ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda ilk bilimsel deneylerine katılıyor. Üstelik deneylerde de araştırmalarını su, limon, yumurta kabuğu gibi doğal malzemeler üzerinde yapıyor. Keşif Dünyası projesinde, yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çocuklara özellikle doğa sevgisi ve sürdürülebilirlik eğitimi de veriliyor.