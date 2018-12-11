Çocuklar için felsefe

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından Türkiye’de ilk kez Türkiye Felsefe Bölüm Başkanları Çalıştayı düzenlendi.

11 Aralık 2018, Salı 08:30
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Çocuklar için felsefe

Çalıştayda ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde felsefe eğitimi ile felsefe öğrencilerinin istihdamına dair önemli kararlar alındı. Çalıştay raporunun en çok dikkat çeken kararı, UNESCO’nun 2007 yılında tüm dünyada başlattığı ‘Çocuklar İçin Felsefe’ etkinlikleri kapsamında yürütülecek olan çalışmalar oldu. Buna göre, felsefe lisans eğitiminde çocuklar için felsefeye dair en az bir dersin konulmasına karar verildi. Ayrıca belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halk eğitim kurumlarında 15 yaş altı çocuklar için felsefe kursları açılmasına ve bu kurslardaki eğitimlerin felsefe bölümü mezunları tarafından verilmesine dair tavsiyelerde de bulunuldu.

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