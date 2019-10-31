Çocuklar konuşacak, yetişkinler dinleyecek

Ev Okulu Derneği, 3 Kasım’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde Çocuk Zirvesi düzenleyecek.

Zirve süresince 34 çocuk projelerini sergileyecek, 18 çocuk ise konuşmacı olarak yer alacak.

Prof. Dr. Sinan Canan, Müzisyen Gönül Yeprem, masal anlatıcısı Judith Malika Lieberman ve eğitimci yazar İdris Eren de aile ve çocuklarla bir araya gelecek. Zirve, 2 bin kişiye ev sahipliği yapacak.