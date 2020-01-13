Çocuklar sömestr tatilinde seçtikleri meslekleri deneyimleyecek

Çocuklar sömestrde hem seçtikleri meslekleri deneyimleyecek hem de düzenlenen etkinliklerde eğlencenin keyfini çıkaracak.

13 Ocak 2020, Pazartesi 18:04 Son Güncelleme:
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Çocuklar sömestr tatilinde seçtikleri meslekleri deneyimleyecek

Çocukların sabırsızlıkla beklediği sömestr tatili geldi. Çocuklar şimdi yarı dönemin yorgunluğunu atacak, gönüllerince eğlenecek.

Çocuklar üniformalarını giyip işbaşı yapıyorlar!

50’den fazla meslek ünitesinin yer aldığı KidzMondo’da çocuklar itfaiyeciden doktora, reklamcıdan moda tasarımcısına kadar akla gelen her mesleği çalışarak öğreniyor. Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik döngüsünü kavrıyor.

Ebeveynler çocuklarının yaratıcı yönlerini keşfediyor

4-14 yaş arası tüm çocuklara hitap eden KidzMondo, çocukların özgüven sahibi olmalarına, sosyalleşmelerine, meslekleri tanımalarına, yaratıcı düşünmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek oluyor, gerçek dünya ile onları tanıştırıyor. Ebeveynler çocuklarının yaratıcı yönlerini keşfederek bu doğrultuda onları yönlendirebiliyor.  

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