Çocuklar ve gençler için 4. Atta Festival başlıyor

Türkiye’nin bebekler ve çocuklar için ilk ve tek uluslararası sanat festivali Atta Festival 18 Kasım – 8 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çocuklar ve gençler için uluslararası sanat festivali olan 4. Atta Festival’in etkinlik programı belli oldu. Yapı Kredi Kültür Sanat 4. Atta Festival’in üç etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Atölye: Çünkü Biz İnsanız!

“Herkes eşit, Herkes Farklı” moddosundan yola çıkan atölyede farklılıklar ve benzerlikler üzerine konuşulacak. Yaratıcılığın ön planda olduğu atölyede çocuklar bir yapbozu hayal gücüyle şekillendirecek.

Atölye Tarihi: 22 Kasım Cuma

Saat: 11:00 / Oda

4-7 yaş

Bugüne kadar başta Londra ve Edinburg olmak üzere Avrupa’da 500 defadan fazla sahnelenen “Tavşan Aranıyor” çocuk oyunu, Atta Festival’in BonteHond ile uluslararası işbirliği neticesinde Türkiye & Hollanda ortak prodüksiyonu olarak Türkçe sahneleniyor. Oyunda 3 polis dedektifi hapisten kaçan yaramaz bir tavşanı arıyor. Şehirde Her şeyin yavaş yavaş tavşana dönüştüğü oyun hem çok hareketli hem de eğlenceli anlarıyla çocuk izleyenleri ile buluşacak.

Oyun Süresi: 30 dk.

Oyun Tarihi: 22 Kasım Cuma

12:00-13:00 / LOCA

3 yaş ve üzeri

Baby Concerts (Bebekler için Klasik Müzik)

Bebekler ve aileleri için özel olarak seçilmiş eserlerin icra edildiği bir klasik müzik konseri olan bu etkinlikte bebekler bir peri masalını enstrümanlardan dinlerken profesyonel bir balerinin performansını izliyorlar. Gösterinin sonunda balerinle dans ederek tanık oldukları masalın kahramanına dönüşüyorlar. Konserden sonra bebekler istedikleri enstrümanları müzisyenler eşliğinde deneyimliyorlar.

24 Kasım Pazar

1100 ve 14:00 / LOCA

0-3 yaş