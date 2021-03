Çocuklar yeni normal bir dünya için kodladı

QNB Finansbank desteğiyle “‘Dünyanın sorunlarına çözüm’ temasıyla düzenlenen Scratch Cup 2021’e Türkiye'nin dört bir yanından bin 800’den fazla çocuğun oluşturduğu 673 takım, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-10 yaş ve 11-14 yaş kategorilerinden beşer ekip olmak üzere toplam 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Finalde 8-10 yaş grubunda; Doğanın İnsan ile Yaşam Mücadelesi, Dünyayı Kurtarır Mısın?, Help the World, Mücadeleci Fidanlar, Temiz Dünya; 11-14 yaş grubunda ise, Deprem Etkisi, Dünyamız için Son 100 Saniye, Guardian of the Future, Küresel Isın-ma, Minik Dünya Gazabı ekipleri yarıştı. Ekipler, En İyi Görsel Tasarım, En İyi Senaryo, En İyi Kod Yapısı, En İyi Uyarlama, En İyi Proje kategorilerinde Scratch Cup 2021 kupasının sahibi olurken, madalya ve çeşitli hediyelerin de sahibi oldular.