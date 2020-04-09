Çocuklarda gönüllülük kavramı KidZania İstanbul canlı yayınında konuşulacak
KidZania İstanbul, eğlenerek öğrenme deneyimini sosyal medya hesaplarından paylaşırken ebeveynleri unutmadı. KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, alanında uzman kurum ve kişiler ile KidZania İstanbul Instagram hesabında bir araya geliyor. SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ece Çiftçi ile çocuklarda gönüllülük kavramının konuşulacağı söyleşi 15 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’da başlayacak.
09 Nisan 2020, Perşembe 14:16 Son Güncelleme:
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Sosyal yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın giderek önemini artırdığı şu günlerde, gönüllülük gibi kavramların çocuklara küçük yaşlardan itibaren anlatılması büyük önem taşıyor. Eğlenerek öğrenme deneyimine resmi sosyal medya hesapları üzerinden devam eden Çocuklar Ülkesi KidZania, ebeveynler için de içerikler paylaşıyor. KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, SosyalBen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ece Çiftçi ile gönüllülük kavramı üzerine KidZania İstanbul Instagram hesabından canlı yayınla sohbet edecek. Çocuklarda gönüllülük kavramı ve deneyimi ile çocuk ve gönüllü rol model ilişkisine değinilecek. KidZania İstanbul Gönüllülük Alanı’nda çocuklar için hazırlanan aktivite içeriğinin etkilerinin de konuşulacağı canlı yayın, 15 Nisan Çarşamba günü saat 17:00’da başlayacak.