Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu
Konya'da 3 çocuğun bagajda yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
23 Temmuz 2021, Cuma 14:34 Son Güncelleme:
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Konya Karatay ilçesi Karaman Caddesi’nde 3 çocuğun, 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Fetih ve Ankara caddeleri üzerinde yoluna devam eden otomobilin camından da bir çocuğun sarktığı görüldü.
O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.
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