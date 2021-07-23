Türkiye Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu

Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu

Türkiye

Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu

Konya'da 3 çocuğun bagajda yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

23 Temmuz 2021, Cuma 14:34 Son Güncelleme:
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Konya Karatay ilçesi Karaman Caddesi’nde 3 çocuğun, 34 JU 4361 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yaptığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Fetih ve Ankara caddeleri üzerinde yoluna devam eden otomobilin camından da bir çocuğun sarktığı görüldü.

O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolculuk sırasında çocukların zaman zaman bagaj kapağını kaldırarak diğer araçtakilere el salladığı görüldü.


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