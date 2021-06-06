Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki 2 çocuk arasında kavga çıktı. Haberi alan aile üyeleri de sokakta toplandı. İki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Aileler sopa, taş ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Kadınların da yer aldığı kavgada çocuklardan biri bıçakla bacağından, aile üyelerinden biri de başından yaralandı. Kavgayı görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese, çok sayıda polis ekibi ve 2 yaralı için de 2 ambulans sevk edildi.

POLİS BİBER GAZI SIKTI

Polis ekipleri grupları dağıtmak isterken, bazı aile üyeleri zorluk çıkardı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen aile üyeleri sakinleşmeyince, polis, biber gazı sıkarak grubu dağıttı.

Biber gazından etkilenen bazı kişiler, gözlerine limon sürerek etkiyi azaltmaya çalıştı. Bir kadın ise gözyaşları arasında polis ekiplerine gördüklerini anlattı. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kavgaya karışan aile üyelerinden 8'ine ceza uyguladı.

Ekipler, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 32 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Adem AKALAN/ANTALYA (DHA)

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