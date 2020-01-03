Çocukların saçları boyanır mı?

Son zamanlarda rengarenk saçlar moda oldu. Küçük çocuğunuz da bu modayı görüp, kendi saçlarını değiştirmek istedi. Peki çocukların saçını boyamak zararlı mı? Kaç yaşında çocuğunuzun saçını boyayabilirsiniz? ABD'li dermatoloj Sejal Shah, çocuklarda saç boyama hakkında konuştu. Dr. Sejal Shah,'Ergenliğe kadar bir çocuğun saçını boyamanın veya saç rengini açmanın güvenli olduğunu düşünmüyorum. İdeal yaşın 16 olduğunu düşünüyorum' dedi.Çocuklar yetişkinlerden daha ince saçlara sahip olma eğilimindedir. Saç boyası ve ağartıcı saçlara zarar verir ve bir çocuğun saçı bu hasara karşı oldukça hassas yapıdadır.

Çocukların saçları doğumdan ergenliğe kadar çok sayıda değişiklik geçirdiğinden, Dr. Shah saçlarının ve cildinin bu konuda daha duyarlı ve bu nedenle reaksiyon yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu konusunda uyarıyor.

Kimyasallar saç, kafa derisi ve solunum yollarında sorunlara neden olabilir

Bu reaksiyonlara saç ürünlerinin gerçek içeriği neden olabilir. 'Kimyasallar serttir ve saça zarar verebilir', diye açıklıyor yönetim kurulu sertifikalı bir dermatolog olan Dr. Margarita Lolis. "Amonyak, hidrojen peroksit ve kalıcı saç boyasında yaygın olarak kullanılan parafenilendiamin olarak bilinen bir kimyasal çok kötü reaksiyonlara neden olabilir." Ayrıca, bu kimyasallar çocuğunuzun saçlarının dokusunu değiştirebilir, bu yüzden sadece rengi değiştirmek isteseniz bile, tüm saçın yapısını değiştirebilirsiniz.

Saç uzmanı Eva Scrivo, saç ve kafa derisi üzerinde potansiyel olarak olumsuz reaksiyonlara yol açan bu kimyasalların yanı sıra, endişelenmeniz gereken başka bir risk olduğunu söylüyor. “Dumanlar, özellikle çocuğun astımı varsa bir faktör olabilir” diye uyarıyor.

Geçici renklendirici kullanın

Çocuğunuzun saçını kendiniz yapmayı planlıyorsanız, Dr. Shah kalıcı olmayan saç boyalarıyla yapmanızı öneriyor. "Geçici saç boyaları sadece saçın dış katmanını kaplar ve bir boya gibi nüfuz etmezler" diyor Dr. Shah.









Saçlara renk verebilecek otlar ve çay gibi boya alternatifleri de var. Çocuğunuzun saçlarını mutlaka boyamanız gerekiyorsa, Dr. Shah doğal yöntemleri ve yarı kalıcı bir boya gibi saç derisine nüfuz etmeyen ürünleri kullanmanız gerekiyor. Alerjileri kontrol etmek için her zaman önce test yapmayı ihmal etmeyin.Ayrıca renkli tebeşirlerle de çocuğunuzun saçlarını eğlenceli hale getirebilirsiniz.









Sonuç olarak: Küçük bir çocuğunuz varsa ve saçlarını renklendirmek için tartışıyorsanız, önce potansiyel risk faktörleri hakkında çocuk doktorlarıyla konuşun.

Kaynak: goodhousekeeping.com