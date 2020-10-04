Çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı
Mersin'de 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan acımasız baba, gözaltına alındı.
04 Ekim 2020, Pazar 12:43 Son Güncelleme:
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Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.
İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.’yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.
Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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