Türkiye Çok acı haber! 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm

Çok acı haber! 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm

Türkiye

Çok acı haber! 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan Yumurtaş ailesinin 15 gün içinde 4'üncü ferdi yaşamını yitirdi.

31 Ekim 2021, Pazar 19:06 Son Güncelleme:
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Ereğli ilçesinde emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Afşin Mustafa Yumurtaş (82), 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de vefat etti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi. Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı.

Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak) (DHA)

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