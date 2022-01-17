Dünya Çok acı haber! 3 haftalık bebek koronavirüse yenik düştü

Çok acı haber! 3 haftalık bebek koronavirüse yenik düştü

Dünya

Çok acı haber! 3 haftalık bebek koronavirüse yenik düştü

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı (MoPH), 3 haftalık bir bebeğin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 00:22 Son Güncelleme:
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Katar’da Covid-19 nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti. Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 haftalık bir bebeğin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilerek, bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığı olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, gençlerin Covid-19 salgınının yeni dalgasında yaşlılara oranla ciddi risk altında olduğunu belirterek, mevcut dalgada daha fazla sayıda çocuğun enfekte olduğunu ve önceki dalgalara göre tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Katar’da geçtiğimiz yıl 11 yaşındaki bir çocuğun Covid-19’dan hayatını kaybetmesinden bu yana söz konusu bebek, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ikinci çocuk oldu. Katar’da salgının başından bu yana 299 bin 242 kişide Covid-19 tespit edilirken, 626 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DOHA (İHA)

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