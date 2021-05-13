Türkiye Çok acı olay! Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede hayatını kaybetti

Çok acı olay! Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede hayatını kaybetti

Türkiye

Çok acı olay! Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde girdikleri yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan 3 torununu kurtaran dede, boğularak yaşamını yitirdi.

13 Mayıs 2021, Perşembe 23:41 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzu'na giren 3 çocuk, boğulma tehlikesi geçirince yanlarındaki dedeleri Bilhan Yılmaz (59) müdahale etti.

Havuza girip torunlarını kurtaran Yılmaz, zemindeki balçığa saplanınca sudan çıkamadı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dede Yılmaz'ı havuzdan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları, olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Dedenin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

AA

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