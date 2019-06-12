Çok Güzel Hareketler 2’den Babalar Günü’ne özel skeç
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, eğlenceli skeçleriyle izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.
Çok Güzel Hareketler 2’nin yarın akşam ekrana gelecek olan sezon finali bölümüne Babalar Günü için hazırlanmış olan “Açın Kapıyı” skeçi damga vuracak. Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncularından Gürhan Altundaşar’ın canlandırdığı Necdet karakterinin “Açın Kapıyı” esprisi kısa zamanda herkesin beğenisini kazanmıştı. Bu kez de Babalar Günü için hazırlanmış olan skeç izleyicileri kahkahaya boğarken aynı zamanda duygulandıracak.
Çok Güzel Hareketler 2 sezon finali ile 13 Haziran Perşembe akşamı Kanal D’de.