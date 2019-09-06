“Çok Güzel Hareketler 2”nin oyuncusu Safa, bu kez de Volkan Konak oldu!

“Çok Güzel Hareketler 2”nin oyuncusu Safa, bu kez de Volkan Konak oldu! Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni sezonuna 09 Eylül Pazar akşamı başlıyor