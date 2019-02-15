Çok nadir görülüyor! Bebeğinden göbeğinden dışkı... Osmaniye’de doğumundan bir süre sonra göbeğinden dışkı gelmeye başlayan 24 günlük erkek bebek, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Çok nadir görülen bir durum olduğu belirtilen hastalığın tedavisine yönelik ameliyat ise Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ilk defa gerçekleştirildi