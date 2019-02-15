Çok nadir görülüyor! Bebeğinden göbeğinden dışkı...
Osmaniye’de doğumundan bir süre sonra göbeğinden dışkı gelmeye başlayan 24 günlük erkek bebek, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Çok nadir görülen bir durum olduğu belirtilen hastalığın tedavisine yönelik ameliyat ise Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ilk defa gerçekleştirildi
Osmaniye'de göbeğinden dışkı gelen 24 günlük erkek bebeğin, yapılan tetkikler sonrasında göbek kısmındaki bağırsakta açıklık olduğu ve ailesine bilgi verilerek ameliyata alınması gerektiğine karar verildi.
Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Servet Öcal, Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği personeli ve ameliyathane personelinden oluşan ekiple birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirerek bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığını kapattı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanın çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)