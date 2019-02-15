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Çok nadir görülüyor! Bebeğinden göbeğinden dışkı...

Osmaniye’de doğumundan bir süre sonra göbeğinden dışkı gelmeye başlayan 24 günlük erkek bebek, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Çok nadir görülen bir durum olduğu belirtilen hastalığın tedavisine yönelik ameliyat ise Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ilk defa gerçekleştirildi

15 Şubat 2019, Cuma 17:58 Son Güncelleme:
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Çok nadir görülüyor! Bebeğinden göbeğinden dışkı...

Osmaniye'de göbeğinden dışkı gelen 24 günlük erkek bebeğin, yapılan tetkikler sonrasında göbek kısmındaki bağırsakta açıklık olduğu ve ailesine bilgi verilerek ameliyata alınması gerektiğine karar verildi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Servet Öcal, Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği personeli ve ameliyathane personelinden oluşan ekiple birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirerek bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığını kapattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanın çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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