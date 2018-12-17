Çok yazık! 2 bin 500 yıllık mezarı delik deşik ettiler

Tarihiyle ön plana çıkan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'te, definecilerin birçok tarihi esere zarar verdiği tespit edildi. Son olarak Abdulvahap Tepesi'ndeki 'hipoje' diye adlandırılan Roma döneminden kalma yer altı mezarı, definecilerin çalışmaları sonucunda zarar gördü.

İŞ MAKİNESİ BİLE KULLANMIŞLAR

İznik’in tarihi açısından da önemli olan eserin adeta delik deşik edildiği görüldü.

İş makinelerinin de kullanıldığı iddia edilen mezarın son görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

İznik’te aynı bölgenin yakınlarında bir süre önce kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

Mehmet BULDU/DHA