Türkiye Çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde skandal görüntüler!

Çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde skandal görüntüler!

Türkiye

Çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde skandal görüntüler!

Koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubunda yer alan Antalya'da yasak olmasına rağmen bir villada parti düzenleyen 14 kişiye toplam 76 bin 976 lira para cezası uygulandı.

22 Mart 2021, Pazartesi 20:19 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkisindeki E.D.'ye ait villada koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen parti düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese baskın yapan ekipler, havuzda yüzen, müzik eşliğinde dans eden, bir otobüs içerisinde de parti yapan İ.B., İ.Y., R.K., M.F.T., B.A., G.T., B.U., R.H., A.P., İ.C., İ.A., N.S., Y.Y. ve B.D.M. isimli 14 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 469’ar TL, maske kuralını ihlalden 900’er TL, emre aykırı davranmaktan 427’şer TL, villa sahibi E.D.'ye ise 9 bin 832 TL olmak üzere toplam 76 bin 976 TL para cezası kesildi.

Ayrıca villa da 1 aylığına mühürlenerek ticari faaliyeti durduruldu.

DHA

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