Çölün ortasına kripto paranın geçtiği şehir kuracaklar

ABD’li milyoner Jeffrey Berns, kripto para Ethereum sayesinde servet kazanmıştı. Şirketi ‘Blockchains LLC’ aracılığıyla Nevada çölünde ‘Painted Rock Smart City’ isimli bir akıllı şehir inşa etmeyi hedefliyor. Çünkü bugünün dünyasında günlük hayatta kripto paranın geçerli olmasını destekleyen bir yönetim sistemi bulunmuyor. Berns de tamamen kripto paranın geçerli olacağı şehir devletiyle ‘daha iyi ve kolay bir yaşamın mümkün olduğunu’ kanıtlamak istiyor. Şehrin kendi adalet sistemi, vergilendirme ve altyapı sistemi olacak. Berns, bu şehri geçen yıllarda 170 milyon dolara aldığı bir arazide hayata geçirecek. Şehre 15 bin konut inşa edilecek ve şehrin nüfusu 75 yıl içinde katlanacak. Şehrin her bir vatandaşı tüm işlerini dijital izleriyle halledebilecek. Banka hesapları, sağlık bilgileri dahil tüm kişisel verileri, ‘blokzincir’ olarak adlandırılan dijital kimlik ile kayıt altında kalacak. Yasal onayları alırsa şehir 2022’de kurulacak.









Modern şehir 3 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak.

Blokzincir nedir?

Blokzincir bir yazılımdır. Her türlü veriyi takip etmek için kullanılabilen bir dijital defterdir. Bu yazılım sayesinde taşınmaz akışını, para hareketlerini, sanat eserlerinin kime ait olduğu dahi takip edebiliyor. Bu bilgiler değişmez bir şekilde yedeklendiğinden hacklenemiyor.







