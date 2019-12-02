Çöp şiş tarifi: Çöp şiş nasıl yapılır?

Evde çöp şiş yapmak zor gibi gelse de farklı yöntemlerle evde çöp şiş yapmanız mümkün. Evde yapılan çöp şiş en az dışarıda yediğiniz kadar lezzetli olacaktır. Evde çöp şiş nasıl yapılır merak ediyorsanız en lezzetli çöp şiş tarifi haberimizde.

Çöp şiş tarifi

Çöp şiş malzemeleri

- 200 gram bonfile

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kekik

- 1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 1/2 çay kaşığı kimyon

Çöp şiş yapılışı

Bonfileleri küçük kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. Bir kapta zeytinyağı ve tüm baharatları karıştırıp, kuşbaşı doğradığınız etler ile iyice karıştırın. Etleri aralık kalmayacak şekilde, yarısına kadar şişlere takın. Döküm veya ızgara tavanızı iyice ısıtın. Şişleri tavaya koyun ve her tarafı eşit olacak şekilde pişirin. Aynı şekilde ızgarada da pişirebilir.

İpucu

Etin daha yumuşak olmasını istiyorsanız bir kabın içerisine 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz ve istediğiniz baharatı ekleyin. Buzdolabında yaklaşık 3 saat bekletin ve daha sonra pişirin.

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