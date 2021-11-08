İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 26’ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 12 Kasım’a kadar devam ederken, dünya iklim aktivistlerinin gösterilerine sahne oldu. Bunlardan en çok ilgi görenlerinden biri ise Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe'nin konuşması oldu.

Tuvalu'nın Dışişleri Bakanı Simon Kofe COP26'ya kendi ülkesinde kaydettiği bir video mesaj yollayarak zirveye katıldı. Ancak bakan, verdiği mesajı vurgulamak için göreni şoke eden bir yöntem seçti.

PAÇALARINI KIVIRDI, SUYA GİRDİ

Takım elbisesini ve kravatını giyinen bakan denize yerleştirdiği bir kürsü ve arkasında duran bayraklarla ve pantolonunun paçasını kıvırmış haldeyken dünyaya hem ülkesinin kritik durumunu hem de iklim kriziyle ilgili mesajlarını aktardı.

Tuvalu'da küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi, başkenti deniz seviyesinden sadece 5 metre yüksekte olan ülke için hayatî bir tehdit oluşturuyor. Eğer küresel ısınma nedeniyle sıcaklık 1 derece daha artarsa, Tuvalu sulara gömülecek. Halk şimdiden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya göç etmeye başladı bile.

Kofe, video mesajında "Zirvede söylenenler ülkemde yaşanan gerçeklerle çelişiyor. Tuvalu iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri konusunda cesur adımlar atılmasını istiyor." ifadelerini kullandı. Bu ciddi uyarılar içeren mesaj yarın zirvede dünya liderlerine izletilecek.

BM zirvesine katılan ülkeler 2050 yılına kadar karbon salınımını azaltma sözü vermiş olsa da Pasifik'te yer alan ada ülkeleri hayatlarını tehdit eden durumla ilgili çok daha çabuk adım atılmasını talep ediyor.