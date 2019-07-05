Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın finalinde Brezilya ile Peru karşı karşıya gelecek. Peki, Copa America (Kupa Amerika) finali ne zaman? Brezilya Peru final maçı hangi kanalda? İşte Copa America final maçı…

KUPA AMERİKA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Copa America finalinde Brezilya ile Peru karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Brezilya, kupanın favorisi. Peru ise sürpriz yaparak 44 yıllık hasreti dindirmeyi amaçlıyor. Bu büyük heyecan, Pazar gecesi saat 23.00’te TRT SPOR'dan yayınlanacak.

KUPANIN FAVORİSİ BREZİLYA

Copa America'da nefesler tutuldu. Gözler, Brezilya ile Peru arasında oynanacak final maçına çevrildi.

12 yıldır Copa America'yı kazanamayan Sambacılar, taraftarı önünde bu hasreti sona erdirmeyi hedefliyor. Brezilya, turnuvanın açılış maçında Bolivya'yı 3-0 mağlup etti. Ardından Venezuela ile golsüz berabere kalan Tite'nin ekibi, Peru'yu da 5-0'la geçip, gruptan lider olarak çıktı. Sambacıların çeyrek finalde ise Paraguay'ı penaltılarla saf dışı bıraktı ve turu geçen taraf oldu. Yarı finalde Arjantin ile kozlarını paylaşan ev sahibi, sahadan Gabriel Jesus ve Firmino'nun golleriyle üstün ayrılarak finale kaldı.

Peru ise turnuvada finale yükselerek, büyük sürprize imza attı.

44 YILLIK HASRET

Birçok güçlü rakibini geride bırakan Ricardo Carera'nın ekibi, Brezilya'yı yenerek 44 yıl sonra Copa America'yı kazanmayı arzuluyor.

Turnuvaya Brezilya gibi A grubunda başlayan Peru, en iyi üçüncüler kontenjanından yararlanarak, çeyrek final vizesi aldı.

Çeyrek finalde Uruguay'ı penaltılarla, yarı finalde de Şili'yi 3-0 yenerek kupanın dışına iten Peru, finale adını yazdırdı.

Brezilya'da turnuva öncesinde sakatlanan Neymar ile Arjantin maçında sakatlanan Willian forma giyemeyecek.

BREZİLYALI WILLIAN FİNALDE YOK

Sakatlanan Neymar'ın yerine turnuva kadrosuna dahil edilen Willian, sakatlığı sebebiyle final maçında olmayacak.

Arjantin maçının ilk yarısında sakatlanan Brezilyalı Willian, Peru ile karşılaşacakları final maçında oynayamayacak. Arjantin maçında sakatlanan ve ikinci yarıya çıkamayan Willian, iyi performansıyla turnuvada adından söz ettirmişti. Final maçı öncesi Brezilya'da Willian dışında eksik bulunmuyor.

Copa America'da son şampiyonluğunu 2007 yılında elde eden Brezilya, bu geleneğe son vermek istiyor.

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