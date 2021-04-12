Türkiye Çöpte kelepçe bulan kardeşler arkadaşlarının kurbanı oldular

Çöpte kelepçe bulan kardeşler arkadaşlarının kurbanı oldular

Türkiye

Çöpte kelepçe bulan kardeşler arkadaşlarının kurbanı oldular

Bursa'da katı atık toplayan kardeşler çöpte buldukları kelepçeyi incelerken arkadaşlarının kurbanı oldu. Arkadaşları tarafından kelepçelenen Mikail ve Kazım Elitaş kardeşler polisten yardım istedi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 08:54 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde çalışan Mikail Elitaş ve kardeşi Kazım Elitaş, gün içerisinde topladıkları atıklar arasında bir kelepçe buldu. Mikail ve Kazım Elitaş, kelepçeyi incelediği sırada arkadaşlarından biri alarak şaka amacıyla iki kardeşi kelepçeledi. Kelepçeyi çıkaramayan kardeşler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisler kelepçeyi çıkardı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Mikail Elitaş, "Geri dönüşüm işçisiyiz. Çöpte bulduk. Arkadaşlar şaka olsun diye taktı. Anahtarı var sandık ama yokmuş. Çıkarmaya çalışırken arkadaşlar iyice sıkıştırdı. Kelepçeyi açamayınca biz de polisi aradık" dedi.

 Semih ŞAHİN -DHA

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