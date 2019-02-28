Çöpten çıkan bacaklarla ilgili kan donduran detaylar! Yeğen dehşeti...

Rıfat Rıza Öztürk ile ağabeyi aile şirketini birlikte yönetiyordu. Ağabey, 2015'te beyin kanaması geçirip felç kaldı. Fahrettin Öztürk, babasının felç kalmasından amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü sorumlu tuttu. Amcasıyla sürekli tartışan Fahrettin Öztürk, önceki akşam 19.00'da amcasını iki el ateş ederek öldürdü.

Daha sonra Kadıköy'de motosikletçilerin uğrak yeri olan internet kafenin sahibi Ferhat Y.'yi arayıp yardım istedi. Valize konulan ceset Kadıköy'e götürüldü. Kafede bıçakla parçalara ayrılan ceset 4 ayrı poşete konuldu. Kafenin diğer iki çalışanı dahil 3 kişi, geceyarısı ceset parçalarını farklı yerlere attı.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta dün sabah 09.00 sıralarında kağıt toplayıcısı bir kadın sokak üzerindeki çöp konteynırında bir çuval buldu. Çuvalı açtığında diz üstünden düzgün bir şekilde kesilmiş iki adet bacak gördü.

KARGO POŞETİNDEN YEĞENE ULAŞILDI

Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynırı ve çevresinde inceleme yaptı. Bacakların ilk etapta bir kadına ait olduğu sanıldı ancak polisin titiz çalışması saatler içinde cinayeti aydınlattı. Dedektifler için en önemli detay bacakların sarıldığı kargo poşeti oldu. Buradan yola çıkan Asayiş Şube Cinayet Büro ekibi, katil zanlısı yeğen Fahrettin Öztürk'ün izine ulaştı. Katil zanlısı, Küçükçekmece'de yakalanıp sorguya alındı.

Polis, cesedin kalan parçalarını bulmak için soruşturmasını sürdürüyor.